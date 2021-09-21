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Мать Гарика Харламова подружилась с новой пассией сына
Шоу-бизнес
Мать Гарика Харламова подружилась с новой пассией сына
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 21 сентября. Юморист Гарик Харламов познакомил новую возлюбленную Катерину Ковальчук с матерью. Родительница одобрила выбор сына.

После развода с Кристиной Асмус Харламову приписали роман с коллегой по сериалу «Гусар». Долгое время артист не комментировал слухи. Но на днях актеры появились вместе на публике, тем самым подтвердив свои отношения.

Юморист пришел на открытие сети своих закусочных в компании 28-летней актрисы. На вечеринке артистка коротала время с подругами, пока Харламов рассказывал журналистам о планах на жизнь. Чуть позже пара воссоединилась и танцевала под хиты звездных гостей.

Как сообщил «СтарХит», Харламов уже познакомил новую пассию с матерью. Женщина одобрила выбор сына и подружилась с Ковальчук.

У Гарика Харламова было два неудачных брака. Последние отношения с актрисой Кристиной Асмус стали трещать по швам в прошлом году. Артисты развелись летом 2020 года.

После разрыва отношений комик преобразился, сбросив почти 20 килограммов. Поклонники пришли в восторг от силы воли юмориста и изменившегося внешнего вида. По мнению фолловеров, Харламов стал выглядеть моложе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Гарика Харламова подружилась с новой пассией сына
ковальчук харламов личная жизнь
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