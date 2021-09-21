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Замглавы МИД РФ принял спецпосланника Никарагуа в Москве

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 14:44
Весь мир
Замглавы МИД РФ принял спецпосланника Никарагуа в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 21 сентября. Заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Рябков встретился в Москве с делегаций Никарагуа, которую возглавил сын президента Даниэля ОртегиЛауреано Ортега Мурильо. Об этом сообщает сайт российского дипломатического ведомства.

По данным российского МИД, стороны рассмотрели ряд вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях. Рябков также поблагодарил делегацию за сопровождение и наблюдение за выборами в Башкирии.

«Выражен обоюдный настрой на их дальнейшее всемерное углубление», — говорится на сайте ведомства.

В заявлении Правительства Никарагуа утоняется, что целью встречи было «укрепление братства, дружбы, сотрудничества и обмена между странами».

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках совместной правительственной комиссии Россия — Никарагуа», — говорится в тексте.

Никарагуанскую делегацию, помимо сына Даниэля Ортеги, представляли также вице-президент страны Росарио Мурильо, судья Верховного избирательного совета Альма Нубия Бальтодано и посол Никарагуа в России Альба Торрес.

19 июля министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада заключили соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. Также страны совместно работают по линии военно-технического обеспечения, здравоохранения и ряду других.

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россия сотрудничество никарагуа
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