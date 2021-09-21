Замглавы МИД РФ принял спецпосланника Никарагуа в Москве

Москва, 21 сентября. Заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Рябков встретился в Москве с делегаций Никарагуа, которую возглавил сын президента Даниэля Ортеги — Лауреано Ортега Мурильо. Об этом сообщает сайт российского дипломатического ведомства.

????????????????20 сентября состоялась встреча замглавы МИД России С.А.Рябкова со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Л.Ортегой.



Предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.



????https://t.co/xqn7RCIvfG#РоссияНикарагуа pic.twitter.com/AWAsVNNhj4 — МИД России ???????? (@MID_RF) September 20, 2021

По данным российского МИД, стороны рассмотрели ряд вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях. Рябков также поблагодарил делегацию за сопровождение и наблюдение за выборами в Башкирии.

«Выражен обоюдный настрой на их дальнейшее всемерное углубление», — говорится на сайте ведомства.

В заявлении Правительства Никарагуа утоняется, что целью встречи было «укрепление братства, дружбы, сотрудничества и обмена между странами».

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках совместной правительственной комиссии Россия — Никарагуа», — говорится в тексте.

Никарагуанскую делегацию, помимо сына Даниэля Ортеги, представляли также вице-президент страны Росарио Мурильо, судья Верховного избирательного совета Альма Нубия Бальтодано и посол Никарагуа в России Альба Торрес.

19 июля министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада заключили соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. Также страны совместно работают по линии военно-технического обеспечения, здравоохранения и ряду других.