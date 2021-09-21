Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине

17 сентября, после массового ухода в отставку большинства министров, вице-президент Аргентины Кристина де Киршнер опубликовала открытое письмо президенту Альберто Фернандесу. Она напомнила, что именно благодаря ей Фернандес занял президентское кресло в 2019 году, заявила о «функционерах, которые не функционируют», и что «пресловутый экономический рост 2021 года» никак не отразился на благосостоянии самых бедных слоев населения.

Во всем этом, по мнению сеньоры Киршнер, виноват президент Фернандес, который оказался в числе тех, кто «не функционирует». Однако убедить его, чтобы подал прошение об отставке — как это сделали уже семь министров — не так просто.

Политолог Рауль Тимерман пояснил специальному корреспонденту международного ФАН, как связаны министерские вихри с только что прошедшими всеобщими первичными парламентскими выборами — и стоит ли ожидать импичмента.

Федеральное агентство новостей /

Министерская рокировка

Предварительные выборы в Аргентине состоялись 12 сентября. А вечером 15 сентября стало известно, что в отставку подали ключевые фигуры аргентинского кабинета министров: Эдуардо де Педро (министр внутренних дел), Мартин Гусман (министр экономики), Мартин Сория (министр юстиции), Роберто Сальварецца (министр науки и технологии), Хуан Кабандье (министр окружающей среды), Хорхе Феррареси (министр территориального развития) и Тристан Бауэр (министр культуры). Речь идет о семи соратниках вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, на место которых уже практически утверждены новые кандидатуры — политики «второй линии», принадлежащие тому же блоку.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

ФАН: Как вы прокомментируете нынешнюю министерскую «перестановку»?

Рауль Тимерман: На всеобщих первичных выборах (PASO), прошедших 12 сентября, правящая коалиция «Общий фронт» потерпела поражение, которое вполне можно считать сокрушительным. Особенно если сравнивать этот результат с парламентскими выборами 2019 года и тем энтузиазмом, с которым мои соотечественники чуть позже голосовали за президента Фернандеса.

Федеральное агентство новостей /

Выборы «подсветили» то, на что «Общий фронт» в последнее время старательно закрывал глаза: кризис и разочарование народа в своих прежних избранниках. Именно поэтому в своем открытом письме Кристина Киршнер пишет о «функционерах, которые не функционируют» и обманутых ожиданиях народа. Именно поэтому пришлось самоустраниться ее министрам: с одной стороны, так они рассчитывают убедить колеблющихся и те два миллиона потенциальных избирателей, которые неделю назад не вышли к урнам. А с другой — претендуют на такие же (или даже более выгодные) позиции при новом правительстве в случае победы коалиции на выборах. Альберто Фернандеса при этом как-то уже списывают со счетов.

— Чем отличаются новые министры от старых? На ваш взгляд, их назначение действительно может повлиять на результат ноябрьских выборов?

— Одной из самых спорных фигур там является министр экономики Мартин Гусман. Президент Фернандес его активно защищал, а вот Кристина Киршнер была им недовольна: во-первых, он так и не договорился с МВФ о списании или отсрочке внешнего долга, а с другой — «не наполнил карманы людей деньгами», так они сейчас говорят: избирателям надо карманы деньгами наполнить.

Федеральное агентство новостей /

В период летних лесных пожаров очень критиковали работу министра окружающей среды. Но еще неизвестно, как с этой задачей справится его преемник. Кабинет министров полностью еще не сформирован, но уже понятно, что войдут в него политики-киршнеристы «второй линии». Вероятно, на своем месте они будут «функционировать» лучше. Но до ноября мы этого увидеть не успеем — слишком мало времени.

Политические споры

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Тогда в чем смысл?

— Нельзя терять из виду тот факт, что Кристина является политическим лидером правящей коалиции — хотя формальные функции лидера выполняет другой человек. Она чувствует за собой право руководить. Кстати, в своей книге «От всей души» и многочисленных интервью сеньора Киршнер с большим уважением высказывалась в адрес Путина. Так вот: подтолкнув семерых министров к отставке она дала понять, что президент Фернандес себя практически дискредитировал, а сама она опять «в игре».

— А она предлагает что-то более конкретное, чем «наполнить карманы людей деньгами»?

— Пока нет. Пока что Кристина Киршнер и ее основной политический бастион, молодежная организация «Ла Кампора», аргументируют «от противного»: президенту припомнили «VIP-вакцинацию», несоблюдение изоляции в разгар строжайшего карантина, инфляцию и повышение цен. Все эти министерские отставки — демонстрация влияния.

Федеральное агентство новостей /

— Однако если судить по предпочтениям электората, влияние это — фактор сугубо внутрипартийный? Многие люди, идущие к урнам, так или иначе предпочли оппозицию?

— Мне кажется, результаты этого промежуточного голосования говорят о другом. И этим объясняется та неожиданная популярность, на гребне которой вознеслись либертарии или, к примеру, такая «неполитическая» кандидатура, как нейрохирург Факундо Манес. Тут нужно иметь в виду следующее.

Кризис власти отражается в цифрах. Если верить результатам опросов, к моменту проведения PASO популярность президента, лица правящей коалиции, составила всего 38%, доверие — 30%, а позитивное приняте — 39%. Это очень мало.

Одним из новых топиков в медиа и соцсетях является противопоставление политиков обычным людям. В Аргентине сегодня любой «политик» — это как минимум иная (недружественная!) каста, а как максимум «разбойник». Во время пандемии и самого длинного карантина в мире и правящая коалиция, и оппозиция разъезжали по заграницам, устраивали вечеринки; у них всегда есть деньги, они живут в благополучных районах — и так далее, и тому подобное. В то время, как обычные люди не имеют накоплений в долларах, не всегда могут оплатить коммунальные услуги или даже проехаться на автобусе — потому что во время наиболее жесткой фазы карантина транспортные карты были заблокированы. Люди устали от политиков, они им надоели.

На этом фоне оппозиция действительно набрала больше голосов. Но смотреть надо не на нее, а скажем, на Милеи, обещавшего «сжечь Центробанк», или ультралевых с их романтическим дискурсом.

Федеральное агентство новостей /

Говорить на другом языке

— И каковы ваши прогнозы? Возможен ли импичмент?

— Нет, импичмента не будет. Что касается окончательных парламентских выборов, то 14 ноября картина повторится. Вряд ли «Общему фронту» удастся вернуться на прежние позиции — даже если Аргентина наконец воспользуется правом заимствования у международного банковского резерва и действительно выплатит повышенные пенсии и субсидии.

— А на президентских выборах 2023 года?

— Сейчас еще рано об этом говорить. Но полагаю, что шансы оппозиции значительно выросли. Они смогут победить — если, конечно, опять не вытащат кандидатуру Макри.

Имидж Маурисио Макри — ничем не лучше нынешнего имиджа Альберто Фернандеса. Но к какой бы фракции не относился будущий кандидат в президенты — с электоратом ему придется научиться говорить на другом языке. Не на том, на котором говорят нынешние политики.