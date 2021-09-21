Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 сентября. Официальный логотип хоккейного мирового первенства, которое проведут в 2023 году, показали на презентации в Санкт-Петербурге.

Кадры с мероприятия опубликовал журналист Семен Галькевич в своем Twitter-аккаунте. Гостями презентации стали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, а также первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Кроме того, на мероприятии присутствовали представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

На логотипе чемпионата мира изображен хоккеист, держащий клюшку. Во время презентации отметили, что авторы эмблемы вдохновлялись русским авангардом.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в городе на Неве в мае 2023 года. Перед турниром в Петербурге построят новый дворец, который вместит свыше 20 тысяч зрителей.

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