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Советник-посланник посольства России вызван в МИД Британии по «делу Скрипалей»
Политика
Советник-посланник посольства России вызван в МИД Британии по «делу Скрипалей»
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 21 сентября. Советник-посланник российского посольства в Лондоне вызван в МИД Великобритании для обсуждения инцидента в Солсбери, сообщили в дипломатическом представительстве РФ.

Британские правоохранители объявили имя третьего подозреваемого по делу об отравлении семьи Скрипалей. Им оказался россиянин Денис Сергеев.

Речь идет об инциденте, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в городе Солсбери в 2018 году. Лондон считает, что Москва якобы может иметь отношение к произошедшему. Однако российская сторона неоднократно доказывала, что РФ не причастна к случившемуся в английском городе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия однозначно не имеет отношения к отравлению Скрипалей. По его словам, Москва не имела возможности получить информацию от первоисточника о «деле Скрипалей».

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