Мишустин сообщил о выделении средств на компенсации пострадавшим при ЧП в Перми

Москва, 21 сентября. Правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших при чрезвычайном происшествии в Перми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне студент Пермского государственного университета устроил стрельбу в учебном заведении. По данным Следственного комитета, в результате трагедии погибли шесть человек и 28 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Федеральное агентство новостей ранее узнало о возможных причинах трагедии в пермском вузе. Событие напоминает совсем недавний инцидент в Казани, когда вооруженный Ильназ Галявиев напал на учебное заведение. Врач-психотерапевт Игорь Лазарев отметил, что говорить о связи этих двух происшествий преждевременно. Однако, как он указал, молодежь сегодня чувствует себя ущемленной, из-за чего отчасти и возникают подобные трагедии.