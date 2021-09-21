Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:24
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

Мишустин сообщил о выделении средств на компенсации пострадавшим при ЧП в Перми

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 14:35
Экономика
Мишустин сообщил о выделении средств на компенсации пострадавшим при ЧП в Перми
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 сентября. Правительство выделило около 18,5 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших при чрезвычайном происшествии в Перми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне студент Пермского государственного университета устроил стрельбу в учебном заведении. По данным Следственного комитета, в результате трагедии погибли шесть человек и 28 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Федеральное агентство новостей ранее узнало о возможных причинах трагедии в пермском вузе. Событие напоминает совсем недавний инцидент в Казани, когда вооруженный Ильназ Галявиев напал на учебное заведение. Врач-психотерапевт Игорь Лазарев отметил, что говорить о связи этих двух происшествий преждевременно. Однако, как он указал, молодежь сегодня чувствует себя ущемленной, из-за чего отчасти и возникают подобные трагедии.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мишустин сообщил о выделении средств на компенсации пострадавшим при ЧП в Перми
пермь компенсации правительство рф мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru