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Офис Зеленского сообщил о «фундаментальных разногласиях» с главой Рады Разумковым
Политика
Офис Зеленского сообщил о «фундаментальных разногласиях» с главой Рады Разумковым
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 сентября. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вступил в открытый конфликт с правящей партией «Слуга народа», возможно личное вмешательство президента Владимира Зеленского.

О внутреннем противостоянии главного законодательного органа страны рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его сведениям, конфликт между Разумковым и партией главы государства рискует оказаться непримиримым. Спикера Рады не устраивает позиция «Слуги народа» по ряду ключевых вопросов внутренней и внешней политики, признался Подоляк. В этих условиях для урегулирования конфликта может понадобиться вмешательство самого Зеленского.

«К Разумкову нет претензий уголовного плана. Но оказались фундаментальные разногласия между партией и Дмитрием Александровичем», — заявил киевский чиновник.

Подоляк напомнил, что Разумков открыто выступал против ряда последних спорных решений команды Зеленского. К примеру, он воздержался на голосовании о принятии санкций в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK. Также он подверг публичной критике проект «антиолигархического закона» Зеленского и реформу земельного законодательства. Разумков пошел против собственной партии, и это недопустимо, возмущается Подоляк. Все вышесказанное ведет к тому, что президенту Зеленскому придется принять в отношении строптивого спикера «жесткое решение», резюмировал чиновник.

Дмитрия Разумкова называют в числе возможных преемников Владимира Зеленского. Политолог Александр Лазарев заметил, что избрание действующего председателя Рады на пост главы государства может быть выгодно России.

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