Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с послами европейских стран

Москва, 21 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с европейскими послами и главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Участники переговоров рассмотрели актуальные международные вопросы, включая ситуацию в Афганистане. Лавров также обсудил с дипломатами стран Евросоюза сотрудничество Москвы и Брюсселя.

«С российской стороны было вновь указано на бесперспективность их (отношений. — Прим. ФАН) выстраивания на принципах "отпора" и "сковывания", как это пытаются делать в Евросоюзе», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров не смог принять участие в конференции в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Это могло произойти из-за занятости главы МИД в связи с событиями в Афганистане.