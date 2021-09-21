Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:24
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с послами европейских стран
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с послами европейских стран
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 21 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с европейскими послами и главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Участники переговоров рассмотрели актуальные международные вопросы, включая ситуацию в Афганистане. Лавров также обсудил с дипломатами стран Евросоюза сотрудничество Москвы и Брюсселя.

«С российской стороны было вновь указано на бесперспективность их (отношений. — Прим. ФАН) выстраивания на принципах "отпора" и "сковывания", как это пытаются делать в Евросоюзе», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров не смог принять участие в конференции в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Это могло произойти из-за занятости главы МИД в связи с событиями в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с послами европейских стран
афганистан лавров мид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru