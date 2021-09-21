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Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 23 человека, десятки получили ранения

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:05
Весь мир
Кровавый уик-энд: за выходные в США погибли 23 человека, десятки получили ранения
 /  Федеральное агентство новостей

Очередные выходные в США оставили десятки погибших и раненых. В Кливленде застрелили внука мэра города, в Майами неизвестный выпустил 22 пули в машину рэпера Spotem Gottem, а в Чикаго ранили трехлетнего ребенка.

Подробнее о самых громких «масс-шутингах» прошедших выходных и о том, какой штат лидирует по количеству перестрелок, — в дайджесте международной редакции Федерального Агентства Новостей.

Иллинойс

Традиционно за выходные самый большой кровавый урожай собирает Чикаго. Начиная с вечера пятницы, 17 сентября, в городе погибли девять человек, а еще 47 получили ранения.

Утром в субботу в течение четырех часов были убиты пять человек. Двух мужчин застрелили по дороге в Лондейл в западной части города. Еще двоих чикагцев, в возрасте 29 и 34 лет, сбил красный автомобиль в районе Саут-Сент-Луис-авеню. Один из них умер на месте, второй был доставлен в больницу Маунт-Синай, где также скончался.

В Ист-Гарфилд-парке в Вест-Сайде во время ссоры погиб 21-летний мужчина. Около 2:40 ночи он спорил на улице с женщиной, когда к ним подошел неизвестный и открыл огонь.

В Энглвуде на Южной стороне в воскресенье был также убит водитель эвакуатора. Он работал, когда неизвестный подошел и стал стрелять. Пострадавший скончался в больнице.

Двое мужчин были смертельно ранены в воскресенье в Западном Пуллмане на юге города, сообщила полиция округа Кук. Двое неизвестных подошли к 28-летнему Чахайн Я. и 33-летнему Деанджело Л. и расстреляли обоих. Мужчин доставили в больницу, где они скончались.

В результате стрельбы на Калумет-Хайтс в южной части города был ранен трехлетний мальчик. По словам полиции, ребенка доставили сначала в больницу Тринити, а затем в детское медучреждение Комера. Его состояние оценивается как хорошее. С начала года в Чикаго от перестрелок пострадали 250 несовершеннолетних, по данным местной полиции.

Сразу пять человек получили ранения в районе Остина. Трое мужчин и две женщины сидели на крыльце дома около трех часов утра, когда неизвестный открыл огонь из белого внедорожника. Всех госпитализировали в тяжелом состоянии.

Двое мужчин были ранены рано утром в субботу в Белмонт-Крэгине на северо-западной стороне. Они находились на крыльце дома на Северной Мелвина-авеню, когда в них начали стрелять, сообщили представители полицейского управления. Оба были доставлены в больницу, их состояние оценивается как хорошее.

Нью-Йорк

Группа неизвестных вооруженных людей устроила перестрелку во время пикника в честь Дня независимости стран Центральной Америки в парке Бронкса. В результате один человек погиб и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

По данным очевидцев, первые выстрелы раздались недалеко от Теллер-авеню и Маунт-Иден-Паркуэй.

«Вчера, когда это произошло, и я вижу, как все бегут. Все просто пытались спасти свою жизнь», — рассказал брат погибшего в перестрелке Дэниел.

Скорая помощь доставила остальных пострадавших в местные больницы. 11-летний мальчик, раненный в плечо, находился в стабильном состоянии в медцентре Линкольна. Полицейские обнаружили пистолет на месте происшествия. Трое подозреваемых скрылись на белом «Ниссане», сейчас их разыскивают.

Очередная стрельба произошла рядом с ночным клубом Opus на Манхэттене в понедельник утром. Один посетитель убит и еще один человек ранен.

По словам полицейских, первые выстрелы раздались около клуба примерно в 04:10 утра. 35-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался. Второго 42-летнего пострадавшего отвезли в медучреждение в Гарлеме, он находится в стабильном состоянии.

Массовая стрельба произошла и в Рочестере во время вечеринки в воскресенье. Неизвестный открыл огонь по толпе людей. Двое мужчин в возрасте 30 и 20 лет скончались на месте, еще двоих госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

Ровно год назад двое 19-летних были убиты, а 14 человек получили ранения в результате стрельбы на аналогичной вечеринке.

Огайо

В Кливленде в перестрелке был убит 24-летний внук мэра города Фрэнка Джексона.

Внук по имени Фрэнк Кью был застрелен возле жилого комплекса в районе Сидавей в воскресенье вечером, сообщили в городской полиции. Подробности случившегося неизвестны. Правоохранители Кливленда призвали всех очевидцев связаться с ними.

«Подразделение полиции Кливленда расследует убийство 24-летнего молодого человека в результате стрельбы», — говорится в сообщении полицейских.

Пенсильвания

В Северной Филадельфии за выходные в перестрелках погибли три человека.

Двое были убиты и один был ранен во время перестрелки в субботу вечером на 12-й Северной улице. 29-летний мужчина, получил пулю в плечо и голень, его доставили в больницу. Еще одного также госпитализировали, однако несмотря на помощь медиков, он скончался.

30-летнего мужчину застрелили на крыльце особняка Строберри. Позже он умер в больнице университета Темпла. Полиция разыскивает подозреваемых.

В городе Лоуэр-Беррелл в местной добровольческой пожарной части Кинлоха произошла стрельба во время празднования дня рождения ребенка.

Во время торжества, на котором находилось порядка 30 человек, некоторые из гостей поссорилась из-за подарков. Кто-то из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять по толпе. В итоге ранения получили 23-летний мужчина, 19-летняя женщина и 16-летний мальчик. Пострадавшие были доставлены в больницы Питтсбурга. Стрелка позже задержали.

Северная Каролина

Двое мужчин были убиты в кампусе Центрального университета Северной Каролины во время футбольного матча.

По данным полиции, убийство произошло в субботу вечером на наземной автостоянке рядом со стадионом О'Келли-Риддик. В результате более 5,6 тыс. человек были заперты на время оперативных действий. Участников перестрелки разыскивают. Известно, что пострадавшие не были студентами университета.

Миссисипи

В городе Билокси задержан чернокожий мужчина по обвинению в стрельбе со смертельным исходом возле казино.

По данным правоохранителей, стрельба началась около 12:30 утра в субботу возле казино «Золотой самородок». Тридцатилетний Джереми Л. Дж. из Мобила, штат Алабама, открыл огонь по 41-летнему мужчине из Галфпорта, в результате чего тот скончался на месте. Известно, что мужчины перед этим поссорились.

Правоохранители задержали Джонса.

Виргиния

В округе Дэнвилл-Питтсильвания произошла стрельба во время ярмарки. В результате погиб подросток.

Шериф округа Питтсильвания сообщил, что инцидент случился в субботу вечером в ярмарочном комплексе в Ринггольде. Сначала между несколькими людьми завязалась драка, позже один из участников достал пистолет и открыл огонь.

«Молодой человек погиб в результате бессмысленного акта насилия с применением оружия. Мы глубоко опечалены событиями прошлой ночи, и наши молитвы обращены к семье», — говорится в сообщении правоохранителей.

Флорида

В Майами ранили 19-летнего рэпера Неемию Ламара Хардена, который выступает под псевдонимом Spotem Gottem.

По данным полиции, автомобиль артиста обстреляли неизвестные, всего было выпущено более 22 пуль. Несколько попали в музыканта, ранив его в обе ноги.

Рэйвен Либерти, адвокат Хардена, рассказал, что рэпер перенес операцию и находится в стабильном состоянии.

«Самое главное, что он жив. Это была не перестрелка. Он стал жертвой перестрелки, когда просто проезжал мимо», — сказал защитник.

Ранее самого Хардена арестовывали за угон машины и хранение оружия.

Луизиана

В городе Лафайет неизвестный ранил двоих человек.

По данным полиции, около 11 утра в воскресенье в 500-м квартале Эдисон-стрит неизвестный выстрелил в двух людей, которые сидели в автомобиле. В настоящее время подозреваемые разыскиваются.

Местная община уже выразила свое беспокойство и призвала полицейских немедленно найти преступников.

«Этот джентльмен мог потерять жизнь буквально на моей подъездной дорожке, где мы выходим на улицу. И с этой мыслью нам придется жить каждый день», — сказала журналистам одна из местных жительниц.

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