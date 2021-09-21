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Семьи с детьми получат около 705,9 млрд рублей в 2022 году

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 14:22
Экономика
Семьи с детьми получат около 705,9 млрд рублей в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 сентября. Правительство в 2022 году направит на финансовую поддержку российских семей 705,9 млрд рублей, следует из проекта бюджета.

Речь идет о выплатах в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Регионы, согласно документу, в следующем году получат 156,4 млрд рублей на выплаты в связи с рождением первенца.

Министр труда Антон Котяков ранее сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году составит свыше 503 тысяч рублей. При рождении второго граждане будут получать еще 162 тысячи рублей.

Помимо этого, в федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрено выделение 2,78 трлн рублей на социальные выплаты населению. По сравнению с прошлым годом эта статья государственных расходов увеличится в 2,5 раза.

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