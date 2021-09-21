Головин получил самый высокий рейтинг среди футболистов сборной России в FIFA 22

Москва, 21 сентября. Полузащитник французского «Монако» Александр Головин получил наивысший рейтинг среди игроков российской сборной в симуляторе FIFA 22.

Пресс-служба сборной России по футболу в Twitter-аккаунте опубликовала рейтинг игроков национальной команды в FIFA 22. Его возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин. Футболист французского клуба получил рейтинг 79.

Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Андрей Лунев и Артем Дзюба разделили второе место в рейтинге FIFA 22. Они получили по 78 очков. Самый низкий рейтинг среди футболистов сборной России в FIFA 22 у Ивана Мухина и Антона Заболотного. Релиз новой части футбольного симулятора от EA Sports запланирован на 26 сентября 2021 года.

Ранее Александр Головин забил первый гол за «Монако» в нынешнем сезоне французской Лиги 1. Полузащитник открыл счет в игре с «Ниццей», которая проходил на стадионе «Альянц Ривьера».