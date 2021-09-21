Колумнист The Guardian Беллос восхитился математическими способностями Мишустина

Лондон, 21 сентября. Британский писатель и колумнист The Guardian Алекс Беллос назвал прекрасной задачу, которую российский премьер-министр Михаил Мишустин задал ученикам физтех-лицея П. Л. Капицы.

В День знаний Мишустин побывал на уроке в 11 классе и предложил старшеклассникам решить математическую головоломку. По условию задачи школьники должны были провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру. При этом пользоваться измерительными инструментами было нельзя.

Беллос, который пишет книги по математике, заявил, что это ограничение делает задачу особенно интересной. Писатель признался, что считает любопытным тот факт, что «один из самых влиятельных российских политиков» задал такую головоломку.

«Не каждый день можно увидеть, как политик пишет математическую задачу на доске и решает ее», — пояснил Беллос.

Школьники не смогли решить поставленную задачу, Мишустин продемонстрировал ответ на головоломку наглядно на доске. Ученикам он пожелал набраться фундаментальных знаний в математике и физике.

Премьер-министр отметил, что в школе выполнял домашние задания самостоятельно, без помощи родителей, и это очень помогло ему в жизни. Мишустин признался, что сейчас у него мало времени на хобби, а он очень любит читать, плавать и играть в хоккей.