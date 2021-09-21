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Восстановившая страницу Бритни Спирс снова публикует видео с танцами в Instagram
Шоу-бизнес
Восстановившая страницу Бритни Спирс снова публикует видео с танцами в Instagram
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 21 сентября. Знаменитая американская певица Бритни Спирс порадовала поклонников неожиданным поступком — знаменитость восстановила свою страницу в Instagram.

Спирс объявила об удалении аккаунта, объяснив, что хочет немного отдохнуть от соцсетей после помолвки со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Однако этот перерыв продлился лишь около недели — за последние сутки на странице исполнительницы в Instagram появились сразу три поста.

Певица продолжила выкладывать в соцсети ролики с уже ставшими привычными для ее поклонников странными танцами. Обычно на таких видео Спирс, одетая в топ и короткие шорты, кружится под музыку.

Несмотря на новые публикации мировой знаменитости, подписчики по-прежнему обеспокоены ее состоянием. Например, поклонники заметили, что на последнем видео, выложенном певицей, на ее пальце нет помолвочного кольца, которое она показывала фанатам ранее, пишет «Вечерняя Москва». По словам пользователей соцсети, после возвращения в Instagram Спирс публикует кадры, снятые довольно давно.

«Нам нужно видео с сегодняшней газетой, на котором Бритни говорит, что она в порядке»;

«Этот Instagram — все ложь!» — возмутились комментаторы.

Бритни Спирс объявила о помолвке со своим возлюбленным через пять лет отношений. Звезда призналась поклонникам, что не может поверить в это событие.

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instagram спирс певица
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