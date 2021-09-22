Варвара Мягкова: Каждый концерт — важное событие для живущих в отдаленных уголках России

Варвару Мягкову называют уникальным явлением современного отечественного пианизма. Дело даже не в том, что она начала активную концертную деятельность лишь через полтора десятка лет после окончания Московской консерватории. Мягкова заставляет своим искусством по-другому взглянуть на привычные вещи, а в хрестоматийной классике видит неожиданные смыслы. В рамках фестиваля вокальной музыки «Опера Априори», организованного Apriori Arts Agency, 6 октября Варвара Мягкова в Бетховенском зале Большого театра даст концерт вместе с итальянской певицей Марианной Пиццолато (меццо-сопрано). Программа вечера представит отца русской оперы Михаила Глинку с неожиданной и, к сожалению, совершенно неизвестной на родине стороны.

— В концерте прозвучат так называемые итальянские песни, сочиненные очарованным Италией начинающим композитором Михаилом Глинкой, которые без преувеличения можно назвать «русским бельканто». Кто придумал программу?

— Идея исполнить итальянские песни Глинки возникла у Елены Харакидзян, продюсера фестиваля «Опера Априори». Мне ее предложение показалось крайне интересным, я знала, конечно, об этих романсах, но никогда до этого их не играла. Так что на концерте 6 октября буду исполнять их впервые. Самое удивительное то, что за пару дней до того, как Елена сообщила о желании сделать со мной программу с вокальными миниатюрами Глинки, я вдруг сама начала дома играть Глинку. При этом я давно не обращалась к этим нотам, а тут вдруг решила поиграть, настолько близка эта музыка оказалась мне сейчас. Звонок Елены с вопросом, не хочу ли я исполнить Глинку, заставил меня еще раз поверить, что этот проект станет резонансным не только для меня.

/ Александра Муравьева

— Многие ваши коллеги говорят, что российская публика очень благодатная в плане эмоций. Вы чувствуете положительную энергетику зала, вам это важно?

— Концерты в российских городах публика встречает невероятно тепло. Я чувствую, насколько им необходимо это: они готовятся к этим концертам, потом в зале вслушиваются в каждую фразу. Каждый концерт классической музыки становится важным событием для людей, живущих в небольших городах, отдаленных уголках России. Они приходят за особой атмосферой, им это представление нужно как чистый воздух. Для меня атмосфера необходимости в таких встречах необычайно важна, конечно.

— Наших музыкантов во время зарубежных выступлений нередко просят исполнять русскую музыку. Это сложившаяся годами привычка? Или Чайковского и Рахманинова действительно лучше играют русские?

— Мало кто из музыкантов скажет про себя, что лучше иностранцев играет русскую классику, а немец в свою очередь — что ему более удаются сочинения своих соотечественников. Но произведения с ярко выраженным национальным колоритом все-таки лучше исполняют представители этой национальности. У них подача музыкального материала получается более органичной, причем такой трактовке невозможно научить в консерватории, она рождается на генетическом уровне. В этом случае нужно говорить не об интеллектуальном восприятии, прочтении музыки, а ее физиологическом прочувствовании, когда самое ценное — это жизненность образов, то, что дается с рождения культурной, ментальной средой, в которой ты развиваешься. Я точно знаю, что испанцы ярче играют «свою» музыку и, возможно, с нашими исполнителями происходит точно так же, когда речь идет о программах из сочинений русских композиторов.

При этом сейчас исполнительская манера унифицирована, национальный колорит нивелирован, мы смотрим и слушаем одну и ту же музыку, смотрим одинаковые фильмы, читаем одни и те же книги в переводе, носим одни и те же вещи. Культурная глобализация очевидна.

— Это плохо или хорошо?

— Хорошо, что мы едины. Не путать с понятием одинаковости. Но в каждом из нас есть «начинка», которая досталась нам от бабушек и дедушек, у каждого из нас есть свой внутренний пульс, который начинает биться в унисон не при исполнении даже, а восприятии музыки композитора твоей национальности.

Фото из личного архива Варвары Мягковой /

— Вышедшая в YouTube в 2021 году программа «ещенепознер» с вашим участием в одночасье сделала вас знаменитой на всю страну и за ее пределами. Успех — это свобода или рабство?

— Все, что происходит со мной в плане творчества и концертов, я не воспринимаю через призму успеха. Я не могу оценить объективно ситуацию, которая складывается в настоящий момент вокруг меня, не могу объективно сказать, как мои выступления повлияли на других людей. Я могу только проживать здесь и сейчас существующие обстоятельства и сказать об их влиянии на меня лично. Для меня съемка в этой программе стала невероятно важной ступенью в творчестве. Во-первых, я попробовала научиться играть на фортепиано на камеру без дублей. Во-вторых, для меня само участие в съемочном процессе длительностью более трех часов было первым и самым необычным опытом. Передача создается предельно искренне, честно, где герой подается живым человеком, таким, какой он есть на самом деле. А к интервью нет никаких заготовок, все в режиме того, что происходит, — вместе с недочетами или импровизацией. А непосредственное общение мне близко и понятно. В итоге благодаря участию в выпуске программы «ещенепознер» поняла, что есть вещи, которые мне самой надо по-новому осознать. Я получила импульс и толчок для творческого развития.

— Еще одна новая профессиональная ступень для вас — запись сольного диска «Священное и мирское». Какую музыку вы на нем играете?

— Этот проект, как и концерт с Марианной Пиццолато, был инициирован Леной. Я невероятно благодарна этой инициативе и ее доверию. К счастью, у нас все сразу сложилось относительно организации и сбора средств на диск на ресурсе Apriori Arts Agency на фандрайзинговой платформе Planeta.ru, который был закрыт за несколько дней, что, мягко говоря, стало большой неожиданностью. Программа диска в основном барочная — несколько прелюдий и фуг И. C. Баха, транскрипции его других произведений, несколько сонат Д. Скарлатти и два «взгляда» О. Мессиана из «20 взглядов на младенца Иисуса». Эта программа была тепло принята слушателями на разных концертах, на апрельском «Священное и мирское» в Англиканской церкви св. Андрея, и мы решили создать дубль с тем же названием. Запись будет проходить в конце октября с великолепным звукорежиссером Мишей Спасским. Эту же программу я буду иметь счастье играть в нынешнем сезоне в филармониях Перми, Казани, частично на концерте в новом зале ММДМ, но в последний концерт добавим новые транскрипции и произведения Баха. Готовлюсь и очень жду!

Также мой дебютный диск вышел несколько недель назад с «Эскизами» современного композитора Сергея Ахунова на старинных инструментах мастерской Алексея Ставицкого. Запись делали в музее раритетных роялей в Рыбинске. Релиз посвящен мастерам роялей. Это очень важное событие в моей жизни.

/ Александра Муравьева

— Наверно, крайне ответственно — играть музыку современных композиторов, ведь они могут услышать запись и дадут оценку трактовке своих сочинений?

— Сочинения современных композиторов действительно играть рискованно. Они обязательно услышат твое исполнение, скорее всего, придут на концерт и непременно подойдут к артисту после выступления. Современных авторов к тому же сложно играть, особенно премьеры, так как до тебя эти опусы никто не играл, сравнивать не с кем. С другой стороны, ты освобожден от штампов. Нужно самому почувствовать эту музыку. Придумывать от головы стилистику невозможно, получится фальшиво. Чтобы играть абсолютно новые и неизвестные произведения без оглядки на сложившуюся традицию, нужно быть настоящим музыкантом. В этом, я считаю, и есть смысл нашей профессии. Этому мастерству можно учиться бесконечно.

На самом деле исполнителей современной музыки не так много. Даже если ее сочиняют и играют, но, на мой взгляд, недостаточно транслируют. Концерты с программами современной (хорошей и уже любимой публикой) музыки не афишируются повсеместно, такие проекты остаются на задворках культурного осмысления. Поэтому широкая аудитория новых сочинений российских композиторов практически не слышит. Но в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, явно просматривается тенденция на популяризацию современной музыки. В России много ныне здравствующих композиторов, которые пишут великолепную музыку. Это искусство необходимо слушателям вне зависимости от возраста.

/ Александра Муравьева

— Складывается впечатление, что вы видите музыку визуально, в произведениях читаются образы. Ваши родители художники, а вы занимаетесь живописью?

— Я не художник, хотя мечтаю быть портретистом. Мои родители пели в хоре, брали меня на репетиции, концерты, на одном из которых я даже сама в три года спела сольный номер. Может, поэтому для меня первостепенное значение имеет все-таки человеческий голос, присутствует ли он в произведении или нет, вне зависимости от того, прописана ли в нотах вокальная партия. Музыка для меня не столько картинка, сколько символическое отражение мира, абсолютно всех его ипостасей, что-то наподобие поэзии, где образ визуальный однозначно есть, но он — лишь отражение многих смыслов. В этом понимании я вижу музыку глазами, но это скорее восприятие одновременно многих сторон нашей жизни. Можно сказать, даже всех одновременно.

Досье. Варвара Мягкова родилась в городе Москве. Закончила ССМШ (колледж) им. Гнесиных по классу специального фортепиано у преподавателя Е. С. Пляшкевич. В 2004 году закончила МГК им. П. И. Чайковского по классу специального фортепиано у профессора К. В. Кнорре. Лауреат Всесоюзного конкурса и Международного конкурса в Андорре (2002 г.). Создатель музыкальных проектов. На протяжении ряда лет работала на радио и телевидении как концертмейстер Большого детского хора ВГТРК. В 2019 году была отмечена выдающимся российским пианистом Борисом Березовским и другими видными музыкантами как талантливая, интересная пианистка и приглашена участвовать в нескольких крупных фестивалях в России и за рубежом. Принимала участие в одном из наиболее значительных фестивалей «Летние вечера в Елабуге» Бориса Березовского. Также участница фестивалей «Возвращение», ArsLonga и Ladies Apriori.