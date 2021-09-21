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«Поворот не туда»: водитель мусоровоза помог полиции обнаружить плантацию марихуаны в США
Общество

Раскрыть базу наркодилеров помогла случайность: водитель легкового автомобиля в городе Стерлинг-Хайтс повернул на красный свет. Чтобы избежать столкновения, водитель ехавшего навстречу мусоровоза съехал с дороги и протаранил стену склада. Прибывшие на место аварии правоохранители обнаружили в пострадавшем здании около 60 растений марихуаны.

По данным полиции, владелец сдавал помещение в аренду двум людям. Оба партнера по нелегальному бизнесу были задержаны.

Арендатор соседнего помещения, бизнесмен Майк Пальмиери предоставил властям запись со своей видеокамеры, где был запечатлен момент происшествия. По его словам, бизнес его нерадивых соседей имел ярко выраженный аромат, особенно остро ощущавшийся по ночам.

«Мы знали, что по соседству что-то происходит, но держались особняком. Время от времени, когда они начинали «готовить», мы чувствовали особенный запах. После 10:30 утра запах исчезал. Но утром и вечером тут всегда пахло скунсом», — поделился американец.

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