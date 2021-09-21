Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:24
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

Банк России понизил официальный курс доллара на 22 сентября

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 14:00
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 22 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 21 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 12,48 копейки и составила 73,21 рубля за единицу. Курс евро сократился на 2,17 копейки, закрепившись на отметке 85,86 рубля, следует из информации регулятора.

Рубль также продемонстрировал рост на старте торгов Московской биржи. В начале сессии курс американской валюты составил 73,36 рубля, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро снизился на 1,5 копейки, до 86,065 рубля.

Вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом является одной ключевых угроз российской валюте осенью 2021 года. Такое мнение ранее выразила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России понизил официальный курс доллара на 22 сентября
банк россии валюта курс рубля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru