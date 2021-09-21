Банк России понизил официальный курс доллара на 22 сентября

Москва, 21 сентября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость нацвалюты США опустилась на 12,48 копейки и составила 73,21 рубля за единицу. Курс евро сократился на 2,17 копейки, закрепившись на отметке 85,86 рубля, следует из информации регулятора.

Рубль также продемонстрировал рост на старте торгов Московской биржи. В начале сессии курс американской валюты составил 73,36 рубля, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро снизился на 1,5 копейки, до 86,065 рубля.

Вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом является одной ключевых угроз российской валюте осенью 2021 года. Такое мнение ранее выразила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.