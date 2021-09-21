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Подорожание топлива усугубило финансовые проблемы грузоперевозчиков Марокко
Весь мир
Подорожание топлива усугубило финансовые проблемы грузоперевозчиков Марокко
pixabay.com/PD  / 

Рабат, 21 сентября. Значительный рост цен на топливо в Марокко поспособствовал обострению финансовых проблем транспортных компаний, работающих в сфере экспедирования грузов на национальном уровне.

Повышение стоимости бензина до 25 и дизеля до 27 сантимов, то есть почти на 60%, привело к увеличению операционных расходов предприятий-подрядчиков, и, как следствие, к снижению рентабельности перевозок. Данная сфера услуг пострадала еще в начале пандемии COVID-19, однако нынешний топливный кризис значительно усугубил положение, сообщил исполняющий обязанности президента Национальной транспортной федерации Всеобщего союза марокканских контракторов Адель ад-Дахуки.

В заявлении для прессы он добавил, что негативные последствия коронавирусных ограничений все еще бросают тень на сектор грузовых перевозок. Об этом, в частности, свидетельствует снижение количества запросов от клиентов. Дошло до того, что профессиональные компании обеспечивают в среднем не более трех поездок за неделю.

Ад-Дахуки подчеркнул в интервью для агентства Hespress необходимость принятия со стороны нового правительства эффективных мер, которые помогут работающим в транспортном секторе организациям выйти из финансового кризиса. В свою очередь президент Национального объединения владельцев и продавцов автозаправочных станций в Марокко Джамаль Зариком сообщил о наличии некоторых факторов, стоящих за повышением цен на топливо и зависящих от состояния мирового рынка.

Он добавил, что увеличение стоимости бензина вызвано политикой компаний по импорту и распределению. По словам чиновника, хозяева и дилеры АЗС не имеют никакого отношения к настоящей проблеме. Размер их прибыли составляет не более 35 сантимов за литр, что является фиксированной маржой, которая остается неизменной уже на протяжении длительного времени.

С данной ситуацией предстоит разбираться уже новому правительству, формируемому после недавно прошедших в стране выборов. По результатам голосования, победу одержало движение «Национальное объединение независимых» (НОН), генеральному секретарю которого и поручено назначить кабинет министров.

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марокко
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