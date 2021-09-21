Один человек погиб в лобовом столкновении легковушек под Ростовом

Ростов-на-Дону, 21 сентября. В Орловском районе Ростовской области на 98 километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское» произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Зимовниковского района, попал в неуправляемый занос и оказался на встречной полосе, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Sonata.

В результате инцидента водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, его пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также травмы получила пассажирка автомобиля Hyundai.

управление ГИБДД по Ростовской области / Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал о смертельном ДТП в Ростовской области близ Новошахтинска. Автобус двигался по маршруту Горловка — Белгород, в нем находились 17 человек. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в пассажирский транспорт. В результате двое пассажиров скончались на месте, третий — в больнице.