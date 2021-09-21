Ученый Наставкин объяснил частые землетрясения в горах Северного Кавказа

Краснодар, 21 сентября. В горах Северного Кавказа ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,2 балла. Землетрясение произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии — на расстоянии около 120 километров от кубанской станицы Отрадной.

Специалисты Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) рассказали, что подземные толчки произошли на глубине пяти километров 21 сентября в 09.41 по московскому времени.

Это уже пятое землетрясение с начала года на территории Краснодарского края и, как утверждают ученые, далеко не последнее.

«Вся эта территория входит в очень мощный Альпийско-Гималайский складчатый пояс, который выделяют геологи, и он тянется на несколько тысяч километров от Португалии с Испанией , уходя в юго-восточную Азию, задевая нас. Скажем даже весь Кавказ. На этот пояс давит с юга огромная гигантская Аравийская платформа. Она давит и будет давить. Так что эти явления постоянные и имеют планетарный масштаб. Проще говоря, подобные геологические явления никуда не уйдут. Сам по себе Краснодарский край по площади очень большой, и некоторые регионы попадают чаще под проявление сейсмической активности. Например, часто трясет город Туапсе. Там бывали землетрясения и в 70-е годы, и в 80-е, и сегодня их никто не отменял. Это всегда было и всегда некоторые города трясло, с разной, конечно, силой. В целом и Кавказ, и Предкавказье считаются сейсмически опасным регионом, и эти данные не мной придуманы, и все это реально», — пояснил ФАН заведующий кафедрой месторождений полезный ископаемых ЮФУ Алексей Наставкин.

Ученый также отметил, что дончанам повезло немного больше, чем кубанцам. Они живут на более спокойной платформе. Однако следует понимать, что эта спокойная территория также имеет трещины и разломы, которые могут быть приведены в новое состояние. В Ростове глубинный разлом идет по реке Дон, и, конечно, вблизи этой территории нельзя возводить здания.

Самому Ростову, по мнению специалиста, ничего не угрожает. Город находится на возвышенности, а вот Батайску в случае чего не повезет.

Ранее ФАН сообщал, что в Краснодарском крае на территории Черного моря произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,7 балла сегодня вечером почувствовали жители Анапы и Новороссийска. Пострадавших нет, все здания в близлежащих городах остались целыми.