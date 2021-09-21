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Церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд» состоялась в Керчи

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:52
Армия
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд» состоялась в Керчи
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Керчь, 21 сентября. Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 был торжественно спущен на воду на Керченском судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.

Как отмечается, судно было построено по заказу Министерства обороны РФ. Церемония спуска на воду прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова. Он также проверил ход работ на судостроительном предприятии.

«По корабельной традиции "невеста корабля" (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа. — Прим. ред.) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего "Аскольд" был спущен на воду», — указывается в сообщении.

«Аскольд» является вторым кораблем, который был построен в рамках проекта 22800 в Керчи. Первый — «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года и сейчас проходит комплекс испытаний в Новороссийске. Строительство следующего судна «Амур» в данный момент ведется на заводе.

Ранее сообщалось, что силы ВМФ РФ развернули тактические учения в акватории Черного моря. В маневрах участвуют более 20 кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

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