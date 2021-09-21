Бывшая жена дублирующего режиссера фильма «Вызов» обвинила его в избиении

Москва, 21 сентября. Бывшая гражданская супруга дублирующего режиссера ленты «Вызов» Алексея Дудина Ксения Аненбург утверждает, что он избил ее незадолго до выезда на Байконур.

По словам девушки, инцидент произошел 13 сентября ранним утром — в период с 05:00 до 06:00. Экс-гражданская жена Дудина отправилась на концерт, но обнаружила, что потеряла телефон. После этого Аненбург приехала к режиссеру, чтобы вместе поискать девайс, однако визит девушки его не обрадовал.

Бывшая возлюбленная Дудина рассказала Telegram-каналу Mash, что кинематографист начал снимать ее на камеру своего телефона, угрожая кому-то показать эти кадры. Девушке это не понравилось, и она попыталась выхватить устройство. Тогда Дудин начал ее бить прямо возле дома, а затем и в подъезде прямо об стены, сообщила Аненбург. Кадры случившегося попали на видео с камер наружного наблюдения.

Экс-избранница режиссера утверждает, что после инцидента у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы и гематомы. Девушка уже обратилась в полицию и к адвокату в надежде, что дело дойдет до суда.

Напомним, съемки фильма «Вызов» пройдут в открытом космосе. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые, как и Дудин, уже прибыли на Байконур.