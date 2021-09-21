Лондон объявил имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери

Лондон, 21 сентября. Полиция Великобритании объявила россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по «делу Скрипалей». Против него выдвинули соответствующие обвинения.

По информации местных журналистов, британские правоохранители уже объявили Дениса Сергеева в розыск.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в 2018 году. Этот инцидент стал причиной международного скандала. По мнению британских властей, к отравлению семьи военнослужащего якобы причастна российская сторона. Однако Москва уже неоднократно подтверждала тот факт, что РФ не имеет отношения к произошедшему.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что «дело Скрипалей» рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств причастности Москвы к отравлению. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Лондон не представил хронологии событий, а также не рассказал про действия свидетелей по этому делу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия однозначно не имеет отношения к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ. По его словам, Москва так и не получила информацию от первоисточника о так называемом «деле Скрипалей».