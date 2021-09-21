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Древний украинский монастырь сняли с высоты птичьего полета
Общество

Монастырь отцов-бернардинцев располагается в украинском поселке Жвирка. Населенный пункт основали в 1885 году во время строительства железной дороги «Сокаль — Рава-Русская» и разместили здесь станцию. Однако возраст самой крепости — более 400 лет. Ее стены хорошо сохранились, нетронутой временем осталась и двухъярусная башня с часами, а также единственный купол.

Монастырь действовал до октября 1951 года, когда монахи забрали костельное имущество и перенесли в другую лавру. До 1958 года в здании располагалась богадельня. Позже — исправительная колония, которую перенесли из старинного монастыря в 2012 году из-за крупного пожара.

Первые упоминания о Сокале относятся к 1377 году. За долгий период существования город принадлежал Польше, Австрии и Советскому Союзу; на него неоднократно нападали войска татар и казаков. Из-за обилия культур в Сокале сохранились памятники архитектуры множества разных культур.

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