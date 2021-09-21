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Певица Мари Краймбрери рассказала о болезненных отношениях с отцом

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:17
Шоу-бизнес
Певица Мари Краймбрери рассказала о болезненных отношениях с отцом
instagram.com  /  @marikraimbrery

Москва, 21 сентября. Популярная певица Мари Краймбрери призналась, что отношения с отцом у нее были очень напряженные. Родственникам удалось сблизиться только во время болезни отца.

Как отметила певица, были периоды, когда она с отцом могла не разговаривать сутками. Свои сложные отношения с ним 29-летняя артистка отобразила в клипе на песню «Самолет». Девушка беспокоилась, как отреагирует отец на ее творчество, поскольку тема их взаимоотношений была для нее болезненной. Но отцу артистки понравилась ее работа.

По словам Краймбрери, отношения с отцом у нее изменились, когда она узнала о его тяжелой болезни. Звезда смогла простить все обиды. Как считает Мари, болезнь сблизила ее с отцом.

«Я очень хорошо помню момент, когда приехала в больницу, смотрела на него через маленькое окошко в реанимации и думала о том, что мне вообще сейчас по фигу, какие у меня с ним отношения. Единственное, чего я хочу, чтобы папа выздоровел», — заявила певица в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

О личной жизни артистки известно мало. Певица придерживается правила не говорить о своих отношениях с партнерами. Она только обмолвилась, что влюблена.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Мари Краймбрери рассказала о болезненных отношениях с отцом
отношения отец Краймбрери
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