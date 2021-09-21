Поклонники раскритиковали образ Барановской в стиле Пугачевой

Москва, 21 сентября. Известная телеведущая Юлия Барановская обновила прическу перед открытием ресторанной сети Hot dog bulldog. Многим подписчикам не понравился новый образ звезды телевидения.

Знаменитость отправилась на вечеринку в честь открытия ресторана в Москве и была в восторге от встречи с коллегами и друзьями. Барановская разместила на странице в Instagram несколько кадров со встречи.

Для выхода в свет звезда выбрала белое платье с черным массивным поясом. Образ она дополнила длинными сапогами. Барановская сделала укладку с челкой в стиле Аллы Пугачевой, пишет «Вечерняя Москва».

Новая прическа привлекла внимание подписчиков. Многие отметили сходство Барановской с Примадонной. Другие интернет-пользователи увидели, что новый образ скопирован также с других звезд.

«Похожа стала на Пугачеву» «На Сережу Зверева похожа стала. Не идет Юле челка»; «Вспомнил Владимира Кузьмина», — раскритиковали интернет-пользователи фото знаменитости.

Другие, напротив, посчитали, что новый образ идет бывшей возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Барановской сделали массу комплиментов.

«Такая эффектная Юля с челкой! Сразу беззащитная, нежная, минус лет 20! С гладким волосом строгая и более взрослая»; «С челкой вы помолодели», — отметили подписчики.

Юлия Барановская на протяжении почти десяти лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. У пары родились трое детей. Роман завершился разрывом — футболист признался в многолетней измене. О личной жизни Барановской после расставания со спортсменом известно мало. Как уверяет таролог Саона, ведущей в скором времени предстоит услышать марш Мендельсона.