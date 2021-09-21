Глава Роскосмоса анонсировал около 15 космических пусков до конца 2021 года

Москва, 21 сентября. Около 15 пусков ракет космического назначения запланировано на остаток 2021 года с разных космодромов. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации напомнил, что на минувшей неделе Роскосмос осуществил 15 запуск в текущем году.

«До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей», — добавил Рогозин в ходе научно-практической конференции «Орбита молодежи».

Стоит отметить, что на указанный срок запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-18», узлового модуля «Причал», двух пилотируемых миссий — «Союз МС-19» с киноэкипажем и «Союз МС-20» с двумя туристами из Японии, а также три пуска ракет со спутниками OneWeb и другие.

Ранее сообщалось, что российскому космонавту Олегу Новицкому удалось запечатлеть лесной пожар в штате Калифорния с Международной космической станции. Сотрудник Роскосмоса ведет свой официальный аккаунт в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии, сделанные прямо с борта МКС.