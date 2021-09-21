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ЕС осудил казнь девяти йеменцев по приговору хуситов
Весь мир
ЕС осудил казнь девяти йеменцев по приговору хуситов
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Сана, 21 сентября. Европейский союз осудил казнь девяти человек в Йемене, которых хуситы из движения «Ансар Аллах» обвинили в причастности к убийству главы своего правительства Салеха ас-Самада.

Политик погиб в результате удара авиации возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по городу Ходейда в 2018 году, после чего повстанцы провели расследование и заочно приговорили к смерти 17 подозреваемых в содействии этой операции.

В их числе оказались экс-президент США Дональд Трамп и саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд. В дальнейшем хуситы задержали девять человек, которым были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу официального правительства Йемена во главе с Мансуром Хади и поддерживающих его стран. На прошлой неделе все они были публично расстреляны по решению суда хуситов, а фото- и видеозаписи казни широко распространились в социальных сетях.

Впоследствии многие страны и ряд международных организаций осудили и раскритиковали действия повстанцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к введению моратория на смертные приговоры в Йемене и мирному урегулированию конфликта. Представители США и Великобритании в то же время осудили применение пыток и назвали проведенное разбирательство «фикцией» и «вопиющим пренебрежением к справедливому судебному процессу».

С аналогичным заявлением выступил ЕС, отметив грубые ошибки и нарушения, допущенные в ходе «расследования» хуситов, обвинив их в неоправданной жестокости.

«Европейский союз решительно выступает против смертной казни во все времена и при любых обстоятельствах. Это жестокое и бесчеловечное наказание», — говорится в официальном заявлении организации.

В ответ руководство «Ансар Аллах» отвергло критику, назвав ее «вмешательством во внутренние дела», и обвинило ООН и страны Запада в том, что они не придают никакого значения «преступлениям арабской коалиции».

Тем не менее казнь вызвала волну возмущения не только у официального йеменского правительства и зарубежных государств, но и на территориях, подконтрольных движению «Ансар Аллах». При этом немало пользователей социальных сетей одновременно обвинили и мировое сообщество. По их мнению, страны закрывают глаза на авиационные удары Саудовской Аравии, в результате которых погибло множество мирных жителей.

Салех ас-Самад считался видным политиком от движения «Ансар Аллах», который до начала войны был помощником президента республики Мансура Хади. После того как хуситы захватили столицу страны, а глава государства вместе со своим правительством бежал в южный город Аден, Ас-Самад стал лидером Политического совета Йемена, который руководил подконтрольными мятежникам территориями. После участия в совещании в городе Ходейда на западном побережье Йемена 19 апреля 2018 года он был убит в результате удара ВВС арабской коалиции, после чего лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пообещал отомстить за его смерть и возложил ответственность за удар на США и Саудовскую Аравию.

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