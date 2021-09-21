Психолог Лимонов объяснил, почему мы впадаем в депрессию осенью и как этого избежать

Иногда хочется спросить: почему осенью нам грустно? Но вместе с этим возникает другой вопрос: зачем мы грустим в осенний период? Каждый человек переживает эту эмоцию по-своему. Но однозначно все это неслучайно. Чувство грусти тоже необходимо пережить. Оно несет для каждого из нас полезную информацию. Но какую? На этот вопрос ФАН ответил психолог Виктор Лимонов.

«Допустим, подсознание может напомнить, что лето закончилось и теперь ночи будут длиннее, а дни короче. Середина осени — время подвести итоги. В подсознании к нам приходит понимание, что пора изменить стиль жизни. Время перестать быть такими активными и перейти на умеренный темп. Сейчас лучше поразмышлять о будущем, заняться рефлексотерапией. Как говорится: "Есть время разбрасывать камни и время собирать камни…"» — пояснил Виктор Лимонов.

Стоит подумать, зачем нам грустить? Все ли из намеченного было сделано в этом году? Что не удалось? Обязательно следует сделать вывод, считает Лимонов. Возможно, желаемый результат не достигнут, а силы и средства уже потрачены. От этого и становится печально. Грусть (печаль) — это эмоция, связанная с утратой. В этом случае — с утратой ожиданий, солнечных теплых дней, активности этого периода, каких-то несбывшихся планов. Это ни хорошо ни плохо — это данность. Воспринимайте это как опыт, а не как травму.

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Можно ли посмотреть на ситуацию по-другому? Конечно, уверен психолог.

«Пускай не получилось то, что было запланировано, но теперь есть повод подумать о самой причине, о том, почему так произошло. Нужно думать. Что-то следовало бы изменить, например стратегию. Хотя многие тренеры все время акцентируют внимание на одну фразу, произнесенную Эйнштейном: "Если делать одно и то же, то бессмысленно ждать нового результата". Мне кажется, что это неверное суждение. Дело в том, что важно совершать одни и те же действия, однако делать это нужно качественно, лучше от раза к разу», — добавил Виктор Лимонов.

Из личного архива - Виктор Лимонов /

По его мнению, основная проблема в том, что тот проект, над которым мы работаем, может быть выполнен недостаточно профессионально. Допустим, если делать что-то впервые, то, наверное, наивно полагать, что все получится с первого раза и «на отлично». Не стоит сразу отказываться от своей задумки и стратегии. Первоначально нужно научиться делать свой труд «на хорошо». А вот для этого нужно развивать свои навыки, повторять одно и то же, пока не получится то, что важно для вас.

«Следует понимать, что если с первого раза что-то не получилось, то необязательно все бросать. Единожды не сработавшая стратегия может принести результат после неоднократных повторов. Только попытки должны быть выполнены качественно», — рассказал Виктор Лимонов.

Как избавиться от грусти

Зачем приходит осенняя грусть? Чтобы все переосмыслить и сделать соответствующие выводы, уверен психолог. Осенняя хандра посещает многих. Даже самые позитивные люди подвержены грусти. Главное — не бояться своих чувств, пусть даже негативных. Важно понимать, что грустить — это нормально.

«Когда мы грустим, мы проживаем отрицательные эмоции. Проживаем — значит, осмысляем, осознаем и делаем выводы на будущее. Таким образом избавляемся от отрицательных эмоций. Многие в этот период начинают заниматься творчеством. Кто-то пишет песни, стихи, прекрасную музыку, кто-то рисует картины. Грусть выражается в этих произведениях. Если она затянулась, становится все навязчивее и мешает жить, тогда стоит задуматься о работе с психологом», — пояснил Виктор Лимонов.

Чтобы не грустить, психологи рекомендуют заниматься:

рисованием;

изучением осенних рецептов домашних блюд или напитков;

выбором яркой одежды;

прогулками;

поиском нового хобби;

чтением;

созданием осеннего варианта макияжа;

танцами.

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Ежедневно можно устраивать себе маленькие радости, уверен психолог. Например, выделить время на себя, купить маленькую безделушку, радующую глаз, завести личный дневник, куда вы будете записывать значимые события… У каждого будет что-то свое. Пусть это станет традицией, чтобы следующая осенняя хандра проходила не так хмуро. Надо выработать привычку фиксироваться на положительных событиях и эмоциях.