Дэниэл Крэйг раскритиковал идею превращать Джеймса Бонда в женщину

Вашингтон, 21 сентября. Британский актер Дэниэл Крэйг выступил с критикой идеи, чтобы женщины-актрисы играли Джеймса Бонда. Он считает необходимым придумывать хорошие роли для актрис.

Дэниэл Крейг попрощался с ролью агента 007. Фильм «Не время умирать» стал последним, где актер сыграл Джеймса Бонда. Кто займет место Крейга в бондиане пока неизвестно, однако не исключается, что это может быть женщина. Актер считает эту идею неудачной.

«Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?» — заявил актер в беседе с Radio Times, говоря о слухах превратить агента 007 в женщину.

Также есть предположения, что следующим агентом 007 может стать представитель этнического меньшинства.

Дату выход фильма «Не время умирать» неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Мировая премьера состоится 28 сентября, в Россию картина придет 7 октября.