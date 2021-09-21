Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 13:54
13:50
Весь мир
Подорожание топлива усугубило финансовые проблемы грузоперевозчиков Марокко
13:45
Общество
Министр здравоохранения России посетил пострадавших после стрельбы в Перми
13:44
Общество
Готовясь к нападению на университет, Бекмансуров обманул медиков и мать
13:43
Армия
Церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Аскольд» состоялась в Керчи
13:41
Происшествия
Бывшая жена дублирующего режиссера фильма «Вызов» обвинила его в избиении
13:40
Политика
Лондон объявил имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери
13:36
Общество
Дождь смыл покрытие детской площадки в Таганроге, сделанной к приезду Матвиенко
13:34
Общество
Новые «Точки роста» открывают в Югре
13:29
Общество
Детеныши лебедей Персея и Афины в Петербурге не дожили до осени
13:27
Происшествия
Жителя Твери оправдали по делу об убийстве троих человек при самообороне
Все новости

Сын Рудковской и Плющенко продолжает тренироваться на льду со сломанной рукой

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:01
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко продолжает тренироваться на льду со сломанной рукой
Агентство городских новостей Москва

Москва, 21 сентября. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, продолжает репетиции на коньках, несмотря на перелом.

Мальчик, сломавший руку, вышел на лед на следующий день после инцидента. Плющенко-старший опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировкой его сына в гипсе. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что даже с травмой ребенок продолжил отрабатывать одинарные прыжки.

«Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму!» — уточнил супруг Рудковской.

Однако кадры с тренировки Александра Плющенко вовсе не восхитили некоторых подписчиков фигуриста. Как считают эти пользователи соцсети, родителям стоило повременить с катанием на коньках и дать сломавшему руку Гном Гномычу возможность отдохнуть.

«Впечатление, что у него мачеха и отчим родители»;

«Мне интересно, а если ногу сломал бы? На одной катался? Все мило и прекрасно, но с головой дружить нужно»;

«Взрослые, что же вы делаете?! У ребенка перелом, а он на коньках! Не дай бог, упадет опять на ручку — доломает окончательно»;

«Не пугайте нас такими видео и берегите мальчика», — написали возмущенные комментаторы.

Примечательно, что сын Рудковской и Плющенко сломал руку не на льду, а играя в футбол. Мальчик стоял на воротах и неудачно отбил мяч во время матча с участием взрослых ребят.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын Рудковской и Плющенко продолжает тренироваться на льду со сломанной рукой
плющенко рудковская гном гномыч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru