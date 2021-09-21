Сын Рудковской и Плющенко продолжает тренироваться на льду со сломанной рукой

Москва, 21 сентября. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, продолжает репетиции на коньках, несмотря на перелом.

Мальчик, сломавший руку, вышел на лед на следующий день после инцидента. Плющенко-старший опубликовал на своей странице в Instagram видео с тренировкой его сына в гипсе. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что даже с травмой ребенок продолжил отрабатывать одинарные прыжки.

«Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму!» — уточнил супруг Рудковской.

Однако кадры с тренировки Александра Плющенко вовсе не восхитили некоторых подписчиков фигуриста. Как считают эти пользователи соцсети, родителям стоило повременить с катанием на коньках и дать сломавшему руку Гном Гномычу возможность отдохнуть.

«Впечатление, что у него мачеха и отчим родители»; «Мне интересно, а если ногу сломал бы? На одной катался? Все мило и прекрасно, но с головой дружить нужно»; «Взрослые, что же вы делаете?! У ребенка перелом, а он на коньках! Не дай бог, упадет опять на ручку — доломает окончательно»; «Не пугайте нас такими видео и берегите мальчика», — написали возмущенные комментаторы.

Примечательно, что сын Рудковской и Плющенко сломал руку не на льду, а играя в футбол. Мальчик стоял на воротах и неудачно отбил мяч во время матча с участием взрослых ребят.