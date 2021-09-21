Расчлененное тело человека обнаружили возле кооперативного гаража в Подольске

Московская область, 21 сентября. Части человеческого тела в полиэтиленовых пакетах нашел житель Москвы. Как стало известно ФАН, они лежали в лесополосе, рядом с гаражом.

В дежурную часть полиции города Подольска 20 сентября около 11:00 обратился житель Москвы. Он сообщил, что нашел человеческую ногу, завернутую в пакет. На место происшествия к боксу 78, который находится в гаражном кооперативе «Железнодорожник» на улице Профсоюзной, выехала оперативно-следственная группа. В ходе осмотра близлежащей территории сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие части тела.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«В шести метрах от гаража мы нашли две руки и две ноги, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они были упакованы в полиэтиленовые пакеты и слегка присыпаны землей. С места происшествия была изъята джинсовая ткань. Предположительно это фрагмент одежды потерпевшего».

Предварительно стражи порядка установили, что жертва была убита около 15 суток назад. Останки направили в морг для проведения судебно- медицинской экспертизы. Она должна помочь установить личность убитого.

«Нам пока не удалось поймать подозреваемого. На причастность к совершению преступления мы также проверяем 36-летнего заявителя. Он был ранее судим за разбой, грабеж и два раза за причинение побоев полицейским. Мужчина прописан в Москве, но временно проживает в Подольске», — дополнил источник.

Если виновного в совершении тяжкого преступления установят и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина до смерти забил родного брата, расчленил его тело и спрятал в собственном доме. Жена убитого обнаружила его вещи в мусорном баке и обратилась в полицию.