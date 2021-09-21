Дмитрий Песков сообщил о запланированной встрече Путина с руководителями российских партий

Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством политических партий. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что переговоры будут проходить по видеосвязи. По его словам, российский лидер планирует провести встречу с руководителями политических партий до конца недели. Кроме того, Путин поздравит «Единую Россию» с победой на выборах.

«И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», — добавил Песков.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. За процессом следили около 250 тыс. наблюдателей.

ЦИК обработал 100% избирательных бюллетеней. Победу на выборах одержала партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов.