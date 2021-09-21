Министр здравоохранения России посетил пострадавших после стрельбы в Перми

Студенты с ранениями различной тяжести проходят госпитализацию в Пермской краевой клинической больнице.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко навестил пострадавших и осведомился о их самочувствии.

«Из 20 госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь, в том числе специалисты, вылетевшие из федеральных клиник, сейчас участвуют в операционных пособиях, в реанимационных мероприятиях», — рассказал Мурашко.

После стабилизации состояния некоторых пациентов министр принял решение транспортировать семь человек в Москву.

Напомним, всего при стрельбе в университете пострадали 28 человек, кроме того, десятки студентов и преподавателей получили психологические травмы. Об этом упомянул глава Пермского края, который посетил больницу вместе с Мурашко.

«Сейчас большая работа проводится психологами, мы рассчитываем тоже на помощь федерального центра, чтобы как можно больше охватить соответствующей помощью преподавательский состав, студентов и родственников людей, которые пострадали или погибли», — поясняет глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Семьям погибших и раненых будет оказана психологическая и материальная помощь. 21 сентября объявлено в Перми днем траура.