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Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:01
Экономика
Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 сентября. Прогноз по инфляции в России был обновлен в Минэкономразвития.

Министерство экономического развития РФ внесло изменения в свой прогноз по инфляции на конец текущего года. Его установили на отметке в 5,8%. Прогноз за июль предполагал, что инфляция составит 5%.

Отмечается, что рубль будет стоить порядка 73,6 рубля за доллар. Согласно более раннему прогнозу, ожидалось значение в 72,8 рубля. Инвестиции в основной российский капитал в этом году должны достичь 4,5%, отмечают специалисты Минэкономразвития. Ожидания по данному направлению остались на том же уровне, что и в июле.

Во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике статс-секретарь — замминистра экономического развития Алексей Херсонцев добавил, что оценка ВВП выросла до 4,2%, а среднесрочная перспектива инфляции составила по новому прогнозу 4%. Об этом пишет «Прайм».

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прогноз минэкономразвития инфляция
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