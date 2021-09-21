Читатели Fox News предрекли появление Разделенных Штатов Европы из-за создания AUKUS

Вашингтон, 21 сентября. Создание под эгидой США тихоокеанского альянса AUKUS в очередной раз дискредитирует внешнюю политику президента Джо Байдена в Европе, уверены читатели портала Fox News.

В глазах избравших Байдена американцев он должен быть стать лидером, который восстановит систему трансатлантических и тихоокеанских отношений, серьезно пошатнувшуюся в период нахождения в Белом доме его предшественника Дональда Трампа. Однако, по наблюдениям читателей консервативного портала, 46-й президент США скорее доламывает последние работающие остатки прежней американской дипломатии, в то время как перспективы новой крайне туманны.

«Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», — опасается читатель neverdemagain419.

Также многие читатели припомнили президенту его обещание «объединить» Америку дома и сплотить вокруг Вашингтона союзников на мировой арене. Однако на деле поведение Байдена гарантирует появление на карте мира Разделенных Штатов — и Америки, и Европы — и хоронит надежды Белого дома на дружеские отношения с Евросоюзом.

«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и "объединяет" нас дома», — иронизирует dan42day.

«Еще один план "единства" Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой?», — вторит ему Runninggunblues.

Тем не менее, следует отметить, что не все читатели в полной мере поддержали антибайденовские настроения. Многие пользователи подвергли критике Францию, которая, по мнению американцев, чересчур драматично воспринимает произошедшее. Париж в истории с подлодками и сам был нечист на руку — вместо размещения производств в Австралии, как было условлено, строительство флота АПЛ должно было развернуться в Пятой республике. Теперь же президент Эммануэль Макрон, забыв о собственной нечистоплотности, готов уничтожить на корню отношения Старого и Нового света, негодуют пользователи форума.

«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», — высказался комментатор Whig200.

После отзыва посла Франции из Вашингтона и гневного комментария главы МИД Жан-Ива Ле Дриана Байден попытается стабилизировать отношения двух стран. В Белом доме подтвердили информацию о том, что Байден отправил запрос в Елисейский дворец о возможности личного разговора с Эммануэлем Макроном по поводу создания AUKUS и расторгнутых военных контрактов. Также, пишет НСН, Париж призвал ЕС не подписывать соглашение о свободной торговле с Францией из-за создания военного альянса.