Дождь смыл покрытие детской площадки в Таганроге, сделанной к приезду Матвиенко

Ростов-на-Дону, 21 сентября. Накануне в социальных сетях Таганрога местные жители разместили фото после проливного дождя. Оказалось, что новейшее покрытие детской площадки, установленной перед приездом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, просто смыло дождем.

Вода разметала куски покрытия по улицам и аллеям рощи «Дубки», где на удивление горожан размыло ливневку.

В комментариях к фото горожане посетовали, что рощу жалко, ее совсем недавно привели в порядок, а теперь фекалии потекли чуть ли не до ТРЦ «Москва», благоухая соответствующим ароматом. Многие пользователи предложили организовать повторный приезд Валентины Матвиенко в Таганрог, чтобы она собственными глазами увидела все происходящее.

Ранее ФАН рассказывал, как Ростовскую область посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе рабочей поездки она побывала в Таганроге, где ознакомилась с программой комплексного развития приморского города.