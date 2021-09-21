Кремль надеется на пересмотр Турцией позиции по выборам в Крыму

Москва, 21 сентября. Россия сожалеет о решении Турции не признавать выборы в Госдуму в Крыму. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее МИД Турции заявил, что считает нелегитимными результаты выборов, проведенных на территории Крыма. Песков на брифинге с журналистами отметил, что Москва надеется на пересмотр Анкарой своей позиции. Он подчеркнул, что Россия никогда не поменяет свое отношение к Крыму.

«Это находится за рамками возможных обсуждений», — добавил представитель Кремля.

Парламентские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали за депутатов Госдумы нового созыва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила об ответе Москвы на заявление Турции. Она добавила, что Россия сделает определенные выводы.