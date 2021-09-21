Террористы ИГ взяли на себя ответственность за атаки на талибов в Джелалабаде

Филиал террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» взял на себя ответственность за серию взрывов на востоке страны.

Федеральное агентство новостей /

Речь в данном случае идет о происшествиях в Джелалабаде — административном центре провинции Нангархар. На протяжении последних трех дней там было совершено несколько нападений, направленных прежде всего против боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), захвативших в стране власть. Тем не менее результатом данных атак стала гибель мирных жителей.

Daesh/ISIS claims twin blasts targeting Taliban in eastern Afghanistan https://t.co/ZxWKU4PGJO pic.twitter.com/6VtydrFg32 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 20, 2021

Так, 18 сентября в городе погибли трое человек, 19-го — еще трое, однако на этот раз оказались ранены не меньше 21 афганца, в том числе дети. 20 сентября случилось очередное нападение, итогом которого стала гибель четверых талибов — об этом заявили непосредственно террористы «Вилаят Хорасан». Представители радикального движения в свою очередь опровергли данную информацию, сообщив о том, что смогли успешно обезвредить прикрепленное к их автомобилю взрывное устройство, и никто не пострадал.

Global Look Press / Saeed Ahmad/XinHua

В ответ на серию нападений «Талибан» объявил о принятых мерах, направленных на борьбу с радикальными исламистами террористических группировок в Джелалабаде.

Накануне заместитель министра культуры и информации в новом афганском правительстве Забихулла Муджахид сообщил, что по подозрению в связях с региональным отделением ИГ были задержаны 40 человек. При этом он заверил общественность в том, что «Исламское государство» не представляет угрозы для Афганистана, поскольку не имеет широкой поддержки у населения.

Daesh claims twin blasts targeting Taliban in eastern Afghanistan https://t.co/nVfeZ9Kvmo — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 20, 2021

Ранее в прошлом месяце «Вилаят Хорасан» также взяло на себя ответственность за взрыв в аэропорту Кабула, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих и свыше 170 афганцев, а еще около полутора тысяч граждан были ранены. В этот момент с территории воздушной гавани производилась массовая эвакуация иностранных сил и их помощников, которая была ускорена после захвата власти в стране «Талибаном».

Федеральное агентство новостей /

После этого в надежде нанести удар террористам регионального отделения ИГ американские военные выпустили несколько ракет по целям в Кабуле, в результате чего погибли 10 человек, семеро из которых были детьми. Позже глава Центрального командования ВС США признал, что удар был ошибкой, и принес семьям жертв официальные извинения.

1 Организация запрещена на территории РФ.