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Жигунов взял домой тигренка из цирка братьев Запашных

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 12:40
Шоу-бизнес
Жигунов взял домой тигренка из цирка братьев Запашных
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Москва, 21 сентября. Звезда фильмов о гардемаринах и сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов обзавелся новым экзотическим питомцем. Дома у актера поселился тигренок из цирка братьев Запашных.

Новостью о диком звере Жигунов поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Артист опубликовал снимок, который был сделан во время его прогулки с тигренком на поводке. По словам актера, воспитанием животного он будет заниматься лишь временно.

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на два–три месяца тигра», — подписал фото с полосатым малышом Жигунов.

У артиста уже возникли первые сложности с новым питомцем. Дикий зверь успел подрать диван и поссориться с собакой актера по кличке Степа. После этого Жигунов принял решение отдать тигренка своей матери.

«Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется», — заключил артист.

Не все поклонники актера положительно отнеслись к новости о диком звере. По мнению некоторых подписчиков, животному не место в доме Жигунова.

«Тигренок — это не котенок! Существует опасность держать такое животное дома!»;

«Обратно Запашному отдала бы или в лес выпустила в Сибири. Зачем им неволя?» — написали комментаторы.

Ранее Сергей Жигунов вспомнил, как шла работа над «Моей прекрасной няней». По словам актера, сначала над сериалом трудились американские кинематографисты, но их пришлось «изгнать» из проекта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жигунов взял домой тигренка из цирка братьев Запашных
актер запашные жигунов
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