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Владимир Васильев может возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 12:53
Политика
Владимир Васильев может возглавить фракцию «Единой России» в Госдуме
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 21 сентября. Врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Васильев может занять пост главы фракции единороссов в Госдуме, сообщил осведомленный источник.

Согласно полученной информации, по результатам прошедших думских выборов Васильев одержал уверенную победу в Заволжском одномандатном округе Тверской области. Теперь его кандидатуру могут предложить на должность руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе.

По словам источника ТАСС, действующий глава фракции Сергей Неверов будет предложен новым депутатским составом единороссов на другую высокую должность.

Как стало известно ранее, ЦИК огласил список победителей на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов.

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