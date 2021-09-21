Как не бояться отпускать ребенка на учебу на фоне шутингов: совет психолога Наумовой

Бороться со скулшутингами в России и мире непросто — любой учащийся (и не только школы) может попасть в такую опасную ситуацию. Накануне, 20 сентября, стрельбу в пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний Тимур Бекмансуров. Результат чудовищной массовой расправы — шестеро погибших и десятки раненых.

Корреспондент ФАН поговорил с детским и семейным психологом Натальей Наумовой. Она рассказала, как родителям справиться с чувством страха, отпуская ребенка на учебу на фоне последних событий.

Страх отпускать ребенка в школу из-за угрозы нового шутинга — это нормально, считает собеседница ФАН. Если в течение двух-трех месяцев семье не удается с этим справиться — вот тут необходимо обратиться за помощью к психологу.

«Важно понимать, что большое значение в жизни играет наше восприятие. Есть шанс настолько сильно повысить свой страх, что потом могут появиться панические реакции, которые станут причиной недугов. Важно мыслить позитивно и верить, что все будет хорошо. По мере поступления проблем и сложных ситуаций нужно принимать решения. Если человек постоянно находится в напряжении без причин, то происходит повышенная нагрузка на нервную систему, что позже выльется в проблему психического здоровья», — рассказала Наталья Наумова.

Федеральное агентство новостей /

Важно настраивать на позитивный лад не только себя, но и детей. Если ребенок стал невольным участником шутинга — ему необходимо пройти курс психотерапии и проработать эту травматизацию.

«Важно ребенка проинформировать, каким образом нужно действовать в случае, если в школе происходит нападение. Сейчас все школы учат детей технике безопасности — как и в какой ситуации нужно себя вести. Всю информацию необходимо изучить вместе с ребенком. Важно обратить внимание детей на то, что нападают не все дети, а, скорее, замкнутые, неуверенные в себе. Не нужно обижать сверстников, нужно быть дружелюбным и стараться относится ко всем по-доброму», — объяснила психолог.

Замечен факт, что перед совершением массового убийства школьники и студенты в личных социальных сетях пишут о своих намерениях. Важно школьной службе безопасности отслеживать социальные сети учащихся, отметила Наумова. Педагогам нельзя заниматься попустительством, когда видят, что какого-то ребенка обижают.

«Важно с ребенком — в зависимости от возраста — проговорить о таких ситуациях и обсудить, как лучше на них реагировать. Если даже его бывший приятель — с оружием, то в этот момент он становится врагом, не нужно его переубеждать, разговаривать и так далее. Если слышны выстрелы на территории школы — не нужно проверять, а наоборот — безопаснее просто уйти. Необходимо, чтобы такие простые правила ребенок знал, поскольку в панике им сложно это осознать», — добавила собеседница ФАН.

Какие бы ни были ситуации — нужно сохранять спокойствие и продолжать жить. Наумова подчеркнула, что важно держать ситуацию на контроле, а учителям нужно обращаться внимание на детей из неблагополучных семей и поддержать со всех сторон.

Ранее судебный эксперт по уголовным делам Евгений Волков рассказал, что могло подтолкнуть пермского стрелка на то, чтобы вооружиться и прийти в вуз. По его словам, поводом могли выступить психологические заболевания и накопление проблем с неадекватным восприятием реальности.