Кристина Асмус возмутила поклонников снимком топлес с «окровавленной» грудью

Москва, 21 сентября. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус выложила новый снимок, который вызвал негативные эмоции у многих ее подписчиков. Звезда показала кадр с «окровавленной» грудью.

Провокационное фото актрисы появилось на ее странице в Instagram. На снимке Асмус позирует топлес перед столом, на котором лежат яблоки. Грудь артистки прикрывают волосы, при этом по телу знаменитости стекает жидкость, похожая на кровь.

В качестве подписи к кадру знаменитость поставила несколько необычных хештегов, предвосхищающих критику со стороны пользователей соцсети. Например, среди этих меток можно найти фразы «Все уже все видели» и «По фото видно, что одна». Однако подписчики Асмус все равно нашли повод пристыдить ее за «кровавое» фото без одежды. По мнению этой части аудитории, актрисе не стоило публиковать такой кадр после трагедии в Перми.

«Про Пермь слышали вообще?! Побойтесь бога!»; «Мерзость какая...»; «После Перми такое выставить — это идиотизм»; «К чему такие фотосессии, не понимаю», — написали возмущенные комментаторы.

Кадры с Кристиной Асмус в «крови» появлялись на ее странице в Instagram и раньше. После одного из таких фото поклонники поинтересовались, не избил ли кто-то звезду «Интернов». Однако впоследствии актриса рассказала, что снимки делались для афиши одного из спектаклей с ее участием.