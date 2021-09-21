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Патрушев отметил антироссийскую направленность союза США, Австралии и Британии

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:03
Армия
Патрушев отметил антироссийскую направленность союза США, Австралии и Британии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 сентября. Альянс США, Австралии и Великобритании стал еще одним военным блоком, направленным против Москвы и Пекина, о чем заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во вторник Патрушев дал интервью газете «Аргументы и факты», в котором отметил, что создание AUKUS носит явный антироссийский и антикитайский характер. Москва ожидает, что в ближайшее время США попытаются втянуть в этот альянс и другие государства. Пока в Вашингтоне утверждают, что альянс не направлен против третьих стран.

«Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену», — добавил Патрушев.

Стоит отметить, что первой жертвой соглашения стала Австралия, которой Франция отказала в контракте на поставку 12 подлодок. Договор подписали еще в 2018 году, он сулил Парижу не менее 60 миллиардов долларов. После расторжения сделки в МИД Франции альянс AUKUS назвали предательским ударом в спину Парижа от бывших союзников.

В МИД РФ скандал с расторжением сделки с Парижем назвали показательным. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что новый союз AUKUS лишь показал тем самым, что для него значит сотрудничество.

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