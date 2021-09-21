Истребитель F-35 оказался в пятерке худших американских самолетов по версии NI

Вашингтон, 21 сентября. Американский истребитель пятого поколения F-35 является одной из худших крылатых машин, созданных в Соединенных Штатах, заявили военные аналитики из США.

ВВС США в разные исторические периоды имели на вооружении весьма выдающиеся истребители, отметили авторы портала The National Interest, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. По их словам, сейчас американские пилоты летают на таких грозных крылатых машинах, как F-15, F-16 и F-22. Однако инженеры из Соединенных Штатов не раз терпели фиаско, ввиду чего из-под их пера выходили весьма посредственные и откровенно неудачные образцы. Журналисты составили список таких провальных проектов, и в этой позорной пятерке оказался и F-35, активно навязываемый Вашингтоном своим союзникам по НАТО.

Аналитики признали F-35 одним из худших американских истребителей всех времен. Разработчики, спроектировавшие самолет, отстали в своих изысканиях на годы, считают эксперты. Они также напомнили, что программа по созданию и без того недешевого истребителя весьма сильно превысила запланированный бюджет. Авторы публикации усомнились, что инженеры когда-либо смогут выполнить все свои обещания, а F-35 — оправдать надежды, которые на него возлагали военные.

Крылатая машина пятого поколения стала примером чрезмерных амбиций американских специалистов, заявили эксперты. Они отметили, что инженеры пытались создать универсальный самолет, которым можно было бы заменить множество других образцов, однако в итоге получился «мастер на все руки, но мастер ни в чем». Кроме того, как считают журналисты, специалисты при создании F-35 неверно рассчитали уровень актуальных глобальных угроз, ввиду чего истребитель не способен в полной мере решить проблемы, имеющиеся на сегодняшний день. Помимо этой крылатой машины, эксперты включили в список худших американских истребителей такие образцы, как Convair F-102 Delta Dagger, Grumman F-11 Tiger, Vought F7U Cutlass и Bell P-59 Airacomet.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал американский истребитель F-35 «летающим гробом», представляющим большую опасность для своих пилотов, чем для вражеских самолетов. По его мнению, российский Су-57 по многим параметрам превосходит конкурента из Соединенных Штатов.