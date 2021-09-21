Как новое правительство Ливана намерено вывести страну из кризиса

Парламент Ливана официально поддержал правительство, сформированное новым премьер-министром Наджибом Микати. Это произошло на вчерашнем заседании, задержавшимся более чем на 40 минут из-за неожиданного отключения света. Примечательно, что на повестке дня данной встречи были как раз вопросы выхода республики из экономического кризиса, ставшего в том числе и причиной проблем энергетического сектора.

#Lebanon government wins confidence vote as parliament hit by power cuthttps://t.co/Im57FbF1lz — SHAFAQ News (@Shafaqnews) September 20, 2021

Данная ситуация хорошо демонстрирует обстановку, сложившуюся в ближневосточной стране. Сейчас даже важнейшие государственные институты, цель которых заключается в поиске средств для облегчения жизни народа, не могут нормально функционировать.

Особого внимания также заслуживает то, что для проведения важного мероприятия был использован частный электрогенератор, предоставленный руководством исламистского движения «Хезболла», члены которой входят в парламент. Особо подчеркивалось, что агрегат использовал не иранское топливо, однако это еще более акцентировало внимание на громких поставках нефтепродуктов из Исламской Республики в Ливан, организованных исламистским движением.

«Мы нашли, где достать необходимый генератор, который был отправлен во дворец ЮНЕСКО. Мы были готовы обеспечить дизельное топливо от компании Al Amana, однако генеральный секретарь Палаты представителей Аднан Дахир сообщил нам, что им нужен только генератор, а бензин для него они найдут сами», — рассказал депутат от «Хезболлы» Ибрагим аль-Мусави.

Федеральное агентство новостей /

Отключение света в здании, где проходило заседание парламента, вызвало широкий общественный резонанс. Ливанцы в социальных сетях высмеяли свое правительство, отмечая свою радость из-за того, что теперь и политики испытали на себе трудности, с которыми ежедневно сталкиваются рядовые граждане.

Lebanon government wins confidence vote as parliament hit by power cut https://t.co/tON3n7EPlY — Middle East Affairs (@AffairsEast) September 21, 2021

Топливо раздора

В условиях продолжающегося экономического кризиса руководство исламистского движения самостоятельно договорилось с Тегераном о поставках в страну топлива, которое должно помочь в восстановлении ситуации в энергетическом секторе, страдающего из-за недостатка ресурсов для работы электростанций.

Для того чтобы обойти действующие санкции США, запрещающие торговать с Ираном нефтепродуктами, «Хезболла» организовала сложный маршрут транспортировки груза — танкеры из Исламской Республики шли только до Сирии, а уже оттуда энергоресурсы доставлялись в Ливан автоцистернами. На территории страны топливо хранят в резервуарах компании Al Amana.

Lebanese economists do not see any benefit from the Iranian fuel shipments that recently entered #Lebanon, with support from #Hezbollah, amid the worsening fuel crisis in the cash-strapped country. https://t.co/KEuHITkvXf — ERPIC (@Erpic1) September 21, 2021

Официальный Бейрут тем не менее опасается возможного санкционного ответа со стороны США, из-за чего стремится любыми способами дистанцироваться от иранских поставок. Так, накануне премьер-министр заявил, что не давал разрешения на импорт иностранных ресурсов, ввоз которых в страну он назвал «нарушением суверенитета» Ливана.

Тем не менее обстановка в государстве сейчас обострена как никогда ранее. Недостаток топлива на электростанциях приводит к частым веерным отключениям сети. Большинство ливанцев имеет доступ к энергии только на несколько часов в день, а отдельные районы обесточены полностью.

#BREAKING Syria is currently undergoing a large power outage across the country at the same time Iran fuel crosses the border from Syria into Lebanon. #BreakingNews #Syria #Lebanon pic.twitter.com/5AG8cLD21k — International Leaks (@Internl_Leaks) September 17, 2021

Из-за этого люди вынуждены пользоваться услугами частных компаний, использующих бензиновые генераторы, однако их услуги дороже, а высокий уровень спроса привел к дополнительному расходу топлива, дефицит которого на рынке ощущается все сильнее. Все это сказывается и на работе инфраструктуры, а также ключевых учреждений вроде школ и больниц.

«Хезболла» же бесплатно распределяет купленный у иранцев дизель между медицинскими заведениями, а остаток собирается продавать по цене, ниже государственной.

Новая программа Ливана

«Наш кабинет родился из сердца страдающего Бейрута, чтобы зажечь свечу в этой безнадежной тьме», — заявил Микати в парламенте, зачитывая проект политической программы своего правительства.

Премьер-министр сообщил о ряде ключевых событий, которые планирует организовать, чтобы оправдать проявленное к нему доверие:

В мае 2022 года в стране будут проведены своевременные и прозрачные выборы.

В ближайшее время будет подготовлен план бюджета на следующий год.

Ливанские власти возобновят переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и разработают конкретную поэтапную стратегию оживления экономики, которая включит в себя внесение поправок в законодательство. Это должно вернуть поддержку со стороны международной финансовой организации.

Будет разработан план реформирования банковского сектора, закон о контроле за капиталом и борьбе с коррупцией. Власти запустят процесс возвращения в Ливан средств, вывезенных в другие страны в результате совершения финансовых преступлений.

Нелегальные погранпереходы будут закрыты, власти усилят борьбу с уклонением граждан и компаний от уплаты налогов.

Lebanon’s parliament approves new government in vote stalled by power cuthttps://t.co/mCaFgTEtuS — Layaria (@LayariaNetwork) September 21, 2021

Правительство инициирует переговоры с кредиторами о реструктуризации государственного долга, ставшего причиной прошлогоднего дефолта.

Ливан будет укреплять международные связи арабскими странами ближневосточного региона и мировыми державами в целом. Особое внимание будет уделено развитию отношений с Европой.

Сектор энергетики будет восстановлен. Первым шагом станет увеличение времени подачи электричества в государственную сеть. Затем в стране будут созданы новые электростанции, проведут модернизацию существующей инфраструктуры. К решению проблемы планируют привлечь частный сектор и отладить законные поставки импортных ресурсов.

Власти намерены добиться экономической и социально-медицинской безопасности. Будут восстановлены пособия, льготы, и расширено действие страховок. Также планируется ввести систему карточек, дающих нуждающимся семьям льготы и возможность получить базовые товары первой необходимости.

Расследование взрыва в порту Бейрута будет закончено, а виновных привлекут к ответственности.

Однако все эти обещания ранее давали и предыдущие лидеры. Вопрос остается лишь в том, где взять ресурсы, необходимые для реализации соответствующих инициатив.

Путь к вотуму

Внутреннее сопротивление началось с того, что Микати попросили не вдаваться в торжественные речи о будущем государства и зачитывать всю программу целиком.

«Давайте не будем вас беспокоить и все зачитывать, лучше сэкономим время из-за проблем с электричеством», — сказал спикер парламента Набих Берри.

Впрочем, несмотря на этот призыв, сессия длилась почти семь часов.

Важно отметить, что выдвижение вотума доверия правительству Микати было не единогласным. Проголосовали за 85 членов парламента, в то время как 15 — против.

«Мы не будем делать ставку на то, что это правительство сотворит чудо. Этот кабмин был сформирован, чтобы остановить крах, предотвратить взрыв и, что самое главное, чтобы провести выборы», — считает депутат Сетрида Джааджаа из блока «Ливанские силы».

Политик подчеркнула, что если парламентские выборы будут реализованы уже весной грядущего 2022 года, то вскоре после них будет необходимо формировать и новое правительство. И вряд ли за такой короткий срок Микати сумеет добиться успеха во всех поставленных им целях.

«Нынешнее правительство является временным и должно быть недолговечным. В лучшем случае, оно будет управлять только во время кризиса», — отметила Джааджаа.

Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Одобрение кабмина Микати было наконец реализовано, однако почему местный парламент пришел к нему — это вопрос. Вероятнее всего влияние на это оказала общая усталость ливанцев от того, что более года, после взрыва в столичном порту, в их стране не было правительства.

Внешние игроки подталкивают Бейрут политическую элиту Ливана к поиску компромисса, а народные волнения становятся все сильнее. И как бы скудна на ресурсы не была новая администрация, остается надеяться, что она выберет правильную тактику.