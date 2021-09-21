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Актер Дмитрий Нагиев честно рассказал, какая женщина ему нужна
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Нагиев честно рассказал, какая женщина ему нужна
instagram.com  /  @nagiev.universal

Москва, 21 сентября. Знаменитый актер и телеведущий Дмитрий Нагиев объявил о поиске женщины. Артист назвал необычное качество, на которое он в первую очередь обратит внимание.

Нагиев разместил на странице в Instagram короткое видео. На ролике он молча идет под дождем в сопровождении собаки. Публикацию актер сопроводил интересным текстом. Он написал, что ищем женщину с высоким болевым порогом.

«Ищу женщину с высоким болевым порогом», — гласит подпись в Instagram актера.

Поклонники артиста, увидев «объявление» Нагиева, пришли в восторг от откровенности звезды. Многие подписчики отметили, что актер выглядит великолепно и очень сексуально, передает «Вечерняя Москва».

Дмитрий Нагиев был женат лишь однажды. Его единственной супругой была телеведущая и журналистка Алиса Шер. Супруги были вместе с 1986 по 2010 год. В браке у них родился сын Кирилл, который пошел по стопам отца и стал актером.

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нагиев фото соцсети
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