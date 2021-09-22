Психолог Матвеева перечислила способы борьбы с алкогольной зависимостью у близких

Зависимость — это не пагубная привычка, а признанное во всем мире заболевание. Зависимости бывают химические, вызванные употреблением веществ, изменяющих сознание, — таких, как алкоголь и наркотики, а также нехимические, в основе которых лежит поведенческий патерн. Их насчитывается более 200 видов, в том числе пищевая, игровая, любовная зависимости, трудоголизм, шопоголизм и прочие. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Ирина Матвеева.

«Проблема зависимостей стоит очень остро. К примеру, от злоупотребления психоактивными веществами, в том числе алкоголем, ежегодно погибают более одного миллиона людей. Только по официальной статистике, людей с диагнозом «алкогольная зависимость» в нашей стране — 1,5 миллиона. Однако реальные цифры будут в несколько раз больше, так как многие проходят лечение в частных центрах, которые никакую информацию никуда не передают и, соответственно, в статистику не попадают. Поэтому о реальных данных остается только догадываться», — пояснила Ирина Матвеева.

По ее словам, большинство людей не желают признавать проблему и отправляются на лечение только по инициативе родственников. Зависимый человек не видит проблемы и не считает необходимым самостоятельно обращаться за помощью.

«Связано это с тем, что имеет место феномен отрицания заболевания. Отрицание — это защитная реакция, необходимая для дальнейшего употребления. Еще одна причина нежелания признать проблему — это решение всех последствий употребления за зависимого его близкими людьми — погашение кредитов, выкуп золота, ноутбуков, машин из ломбарда, оплата квартиры, решение проблем с полицией, звонки начальнику, чтоб оправдать его отсутствие на работе. Родные делают все, чтобы облегчить жизнь зависимого человека, однако, сами того не понимая, делают еще хуже», — пояснила Ирина Матвеева.

Фото из личного архива Ирины Матвеевой /

Что необходимо предпринять, чтобы помочь близкому человеку? По мнению психолога, заставить пройти лечение невозможно. Единственный шанс — создать мотивацию на выздоровление. И сделать это можно либо самостоятельно, либо обратившись за помощью к специалистам.

Как сделать это самостоятельно:

откажитесь от решения его проблем;

не давайте ему денег;

уверенно и четко говорите о своих опасениях и чувствах;

научитесь говорить ему «нет»;

перестаньте его спасать;

укажите на проблему, проявите понимание и предложите вариант ее решения.

«Если ваши попытки поговорить и убедить лечиться оказались безуспешными, не бойтесь обратиться за помощью к специалистам. Очень часто родные хотят справиться своими силами, чтобы проблема не вышла за пределы семьи и никто не узнал об этом. Однако затягивать с обращением не стоит, так как это способствует ухудшению ситуации», — пояснила Ирина Матвеева.

Помочь уговорить лечиться могут психологи, психиатр, консультанты. Помните, что время играет против зависимого. Посмотрите на ситуацию трезво, оцените свои силы и действуйте.

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