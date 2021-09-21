Red Wings запустит прямые рейсы из Ростова в Ереван

Ростов-на-Дону, 21 сентября. В начале октября из донской столицы можно будет улететь прямым рейсом в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Согласно сообщению, рейсы в направлении Еревана авиаперевозчик начнет выполнять с 6 октября по средам. Причем улететь в Армению можно будет не только из Ростова-на-Дону, но и из Краснодара, а также из Москвы и Самары.

По мнению сотрудников авиакомпании, подобное предложение создает привлекательное дополнение в столичном направлении из трех городов и дает пассажирам возможность путешествовать обратно с одной короткой пересадкой.

Для полетов будут использоваться вместительные Airbus 320, а стоимость билета обойдется в 6335 рублей. Также в компании перевозчика отметили, что перелеты будут осуществляться с 6 октября и выполняться каждую среду.

Ранее ФАН сообщал, что авиакомпания Emirates возобновляет регулярные рейсы между Дубаем и Петербургом с 8 октября. Самолеты между городами будут летать четыре раза в неделю, а с 21 октября рейсы станут ежедневными.