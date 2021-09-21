Секретарь Совбеза РФ Патрушев: биолаборатории США угрожают миллионам людей по всему миру

Москва, 21 сентября. Разбросанные по всему миру биолаборатории под контролем США угрожают жизни и безопасности десятков миллионов человек, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В комментарии изданию «Аргументы и факты» Патрушев подверг жесткой критике двойные стандарты Соединенных Штатов и других стран коллективного Запада в вопросе защиты прав человека и соблюдения банальных норм безопасности. По словам секретаря Совбеза РФ, Белый дом нарушает собственные же стандарты «в массовом порядке» и глобальном масштабе.

«Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права», — негодует Патрушев.

Ранее секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев резко высказался в адрес США на фоне провальной политики Вашингтона в Афганистане. По словам политика, афганская эпопея Пентагона и Белого дома наглядно демонстрирует всю порочность и неуниверсальность навязываемых Западом «демократических ценностей».