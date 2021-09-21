Василий Уткин оценил игру Антона Заболотного в матче ЦСКА — «Спартак»

Москва, 21 сентября. Известный блогер и журналист Василий Уткин оценил игру нападающего ЦСКА Антона Заболотного в столичном дерби.

Футболисты ЦСКА накануне одержали победу над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ. Автором единственного гола стал форвард Антон Заболотный. Игру нападающего в видео на своем YouTube-канале оценил Василий Уткин.

«Не могу не поздравить Антона Заболотного. Ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого мяча», — отметил блогер.

Благодаря победе ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, пишет RT. В следующем матче «армейцы» сыграют с «Нижним Новгородом».

Ранее петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе «Центральный».